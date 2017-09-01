Мужчина обстрелял прохожих в Екатеринбурге

2017-09-01 18:06 | www.oxu.az | 3

Неизвестный обстрелял из травматического оружия прохожих возле детского сада №547 на улице Советской.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах в пятницу, 1 сентября.

«На данный момент известно, что пострадал один мужчина, диагноз его неизвестен, медики выехали на место», — отметил собеседник агентства. По его словам, полиция работает на месте происшествия и занимается поиском стрелка.

В городском управлении МВД подтвердили информацию об инциденте, отметив, что сообщение в полицию поступило примерно в 16:00 (14:00 мск). «Сейчас выясняют обстоятельства. Пока подробностей нет», — сказали в пресс-службе.

С.Б.

