Представители правительства Грузии посетили Джума мечеть

2017-09-01 18:17 | www.apa.az | 3

Представители правительства Грузии посетили тбилисскую Джума мечеть в связи с Гурбан байрамы.

Как сообщает местное бюро АПА, министр по делам беженцев и вопросам расселения Грузии Созар Субари поздравил мусульманскую общину со священным праздником: «Гурбан байрамы – это праздник доброжелательности и мира. От имени правительства Грузии поздравляю вас с этим праздником».

На церемонии присутствовали посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчю, депутаты и другие официальные лица.