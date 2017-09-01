«Карабах» объявил о трансфере бразильца

2017-09-01 19:00 | www.oxu.az | 1
Как и ожидалось, «Карабах» официально объявил о переходе в клуб бразильца Педро Энрике, передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az.
Он арендован на год у греческого ПАОК. 27-летний Педро Энрике может играть как на позиции левого вингера, так и в нападении.
Ранее Энрике выступал за швейцарский «Цюрих» и французский «Ренн», откуда перешел в ПАОК.
Напомним, что сегодня утром «Карабах» также объявил об арендном соглашении с форвардом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.