Ученые нашли способ лечить остеопороз с помощью шалфея

2017-09-01 19:37 | www.oxu.az | 4

Ученые выделили из красного шалфея, распространенного в китайской традиционной медицине растения, соединение, с помощью которого можно вылечить остеопороз.

Как передает Oxu.Az, о результатах эксперимента они рассказали в журнале Journal of Bone and Mineral Research.

Фермент катепсин К играет важную роль в распаде коллагена в костной ткани при остеопорозе. С помощью соединений, выделенных из красного шалфея, ученые смогли выборочно блокировать его работу. Они протестировали новый метод на образцах костной ткани людей и мышей, а также на живых мышах. Выяснилось, что плотность костей у больных мышей восстановилась на 35% по сравнению с контрольной группой.

Ученые рассчитывают, что с помощью своего открытия смогут лечить и другие заболевания костей, например, артрит или определенные виды рака. Преимущество препарата на основе шалфея в том, что он позволяет блокировать только связанную с разрушением коллагена активность катепсина, не затрагивая другие его функции.

Н.О.