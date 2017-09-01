Мимо Земли пролетел крупнейший в истории астероид

2017-09-01 19:54 | www.trend.az | 3

Астероид Florence размером с небольшой город, крупнейший из приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений NASA, пролетел мимо нашей планеты первого сентября на потенциально опасном расстоянии в семь миллионов километров, не причинив вреда, сообщил руководитель лаборатории космического мониторинга Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Владимир Липунов, передает РИА Новости.

"Florence уже благополучно пролетел мимо. Наблюдали, фотографировали его с помощью роботизированных телескопов нашей сети "Мастер", сначала над Байкалом, а затем над Южной Африкой", - сказал ученый.

По его словам, астероид приблизился на максимально близкое к Земле на расстояние в семь миллионов километров, что примерно в 18 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Как уточнил старший научный сотрудник ГАИШ Владимир Сурдин, приближение Florence вызвало интерес астрономов всего мира. "Событие уникальное, в том смысле что такие крупные астероиды мы еще никогда не изучали с достаточной четкостью. Ничего страшного в его приближении не было, а научный интерес, конечно, есть, потому что все такие большие далеко от нас летают, а этот вот впервые сблизился", - сказал ученый.

По мнению Сурдина, любой астероид интересен, потому что несет в себе вещества, из которого складывались большие планеты. "Внутрь нашей планеты мы не можем заглянуть, там все погребено на больших глубинах, а астероиды - это практически те кирпичи, из которых когда-то сложились внутренности больших планет, мы можем их изучать и понять, что же за вещество в недрах Земли", - отметил он.

Ученый заверил, что расстояние в семь миллионов километров достаточно большое, поэтому опасности Florence для землян не представлял.

"Это все-таки расстояние в 18 раз большее, чем от Земли до Луны, тут он промахнется наверняка. Но у него такая орбита, что он приближается к Земле время от времени, раз в несколько тысячелетий, но никогда не пересекает орбиту Земли, а значит, не может ударить по нашей планете", - заключил Сурдин.

Как ранее информировало NASA, Florence стал крупнейшим астероидом из числа приближавшихся на подобное расстояние к Земле, который выявлен программой NASA по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов. Отслеживание и запись всех известных астероидов в NASA начали в 1998 году.