Процесс реструктуризации МБА успешно завершен

2017-09-01 20:04 | www.apa.az | 5

1 сентября 2017-го года согласно плану реструктуризации Международного Банка Азербайджана состоялся обмен финансовых инструментов в результате чего, часть обязательств банка была передана государству.

Как сообщает «АПА-Экономикс», 18 июля 2017-го года было проведено собрание кредиторов Международного Банка Азербайджана. По итогам голосования кредиторы, представляющие 93.9% внешних обязательств банка, проголосовали за принятие плана реструктуризации. Согласно «Закону о Банках» Азербайджанской Республики со ссылкой на решение Палаты по Надзору за Финансовыми Рынками, 17 августа 2017-го года Насиминский Районный Суд вынес решение о подтверждении плана.

Председатель Правления МБА, Халид Ахадов отметил: «Успешное завершение процесса реструктуризации является ключевым шагом в обеспечении долгосрочной жизнеспособности банка. На данном этапе банк осуществляет заключительные шаги по передаче определенной части проблемных кредитов в Аграркредит. Сочетание этих двух сделок восстановит капитализацию и доходность МБА, обеспечив финансовую устойчивость института на рынке с целью реализации дальнейших планов Правительства Азербайджана по приватизации банка до конца 2018 года.»

Таким образом, начавшийся 11 мая 2017-го года процесс реструктуризации Международного Банка Азербайджана успешно завершился. В будущем ожидается вынесение решения Насиминским Районным Судом о завершении процесса реструктуризации.