На северо-востоке Сомали в результате взрыва погибли двенадцать человек

2017-09-01 20:01 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 12 человек погибли на северо-востоке Сомали в результате взрыва, ответственность за который взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", передает в пятницу РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Взрыв произошел в пятницу в одном из населенных пунктов автономного района Пунтленд.

"Сработала бомба, установленная рядом с рынком ката в Аф-Уруре. К настоящему времени 12 человек, в том числе мирные жители и военные, погибли", 0 сообщил представитель военных Пунтленда Мохамед Исмаил.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.