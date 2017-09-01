"Силы демократической Сирии" отбили у ИГ старую часть Ракки

2017-09-01 20:16 | www.trend.az | 3

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) исторический центр города Ракка, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse

"Теперь мы взяли под контроль весь старый город после боев с ИГ", - заявил официальный представитель СДС Таляля Силло. Он добавил, что теперь силы СДС находятся близ "главного командного пункта" экстремистской организации в этом населенном пункте.

Формирования СДС при поддержке ВВС США шестого ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался шестого июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тысячи боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.