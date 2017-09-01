Antaris Express - надежный помощник школьников

2017-09-01 21:00 | www.oxu.az | 3

Родители школьников каждый год пока их чада учатся в средней школе, особенно в начальных классах, повторяют один и тот же ритуал, а именно подготовка ребенка к учебному году.

У некоторых процесс подготовки ребенка в школу, превращается в походы по магазинам в поисках нужных и качественных школьных принадлежностей. Порой родители начинают заниматься этими вопросами за неделю до начала занятий, а к тому времени, качественные школьные принадлежности часто бывают распроданы.

Antaris Express предлагает эффективное решение вопроса, придя в магазины Antaris Express, вы можете найти там все что вам нужно для подготовки ребенка к школе, при этом вы сэкономите кучу времени. Также вам не стоит переживать о качестве продукции, так как Antaris Express является официальным дистрибьютором многих известных брендов производящих качественные продукты для школьников.

Среди брендов продукцию которых можно встретить в Antaris Express можно подчеркнуть такие как; Faber Castell, University of Oxford, Keyroad, Harvard, Cambridge, Polo Assn., Trix.

Особенно привлекателен ассортимент Antaris Express для родителей, чьи дети в первый раз пойдут в школу в этом году. Их в магазинах Antaris Express ждет великое множество качественной, экологически чистой продукции для первоклашек.

Магазины Antaris Express можно найти по нижеуказанным адресам

Центральный магазин Antaris Express

Ул. Нигяр Рафибейли 16

Tel: +99412 492 69 41, +99455 551 69 41

E-mail: merkez@antaris.az

Antaris Express 28 Май

Ул. 28 мая 54

Tel: +99412 498 62 47, +99455 551 62 47, +99470 551 62 47

E-mail: 28may@antaris.az

Т.Ц. Садарак

Карадагский район, ТЦ Садарак, ширинийат 5 ряд, магазины 19, 21.

Mob.: +99470 555 21 55, +99450 555 21 55

E-mail: stm@antaris.az