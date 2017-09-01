МЧС вывезло из отрезанных селем районов Кабардино-Балкарии более 110 туристов

2017-09-01 21:03 | www.trend.az | 3

Из отрезанных после селя районов в Кабардино-Балкарии вывезены 114 туристов, в том числе 67 иностранных граждан, передает РИА Новости со ссылкой на российское спасательное ведомство.

Ночью первого сентября в результате обильных осадков в двух километрах западнее населенного пункта Эльбрус Эльбрусского района со склона ущелья Адыл-Су произошел сход селя на федеральную автодорогу А-158 Прохладный - Баксан - Эльбрус. В результате повреждены восемь участков дорожного полотна общей протяженностью более трех километров. Поврежден газопровод, из-за чего нарушено газоснабжение шести населенных пунктов, где проживают свыше 5,6 тысячи человек.

По данным ГУМЧС по Кабардино-Балкарии, отрезаны пять населенных пунктов с населением более 5,2 тысячи человек, а также 10 турбаз и 49 тургрупп. Общая численность туристов превышает 500 человек, в их числе 133 иностранных гражданина. Сейчас организована эвакуация туристов при помощи вертолетов Ми-8. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, спасены два человека, еще трое пропали без вести.

"(Первому замглавы МЧС) Владимиру Степанову доложили о начале работы воздушного моста с населенными пунктами, отрезанными от автомобильного сообщения. Для доставки предметов первой необходимости, медикаментов, продовольствия и эвакуации туристов задействовано три вертолета, с приэльбрусских населенных пунктов перевезено 114 туристов, в том числе 67 иностранных граждан", - говорится в сообщении.