Меркель подтвердила нежелание продолжать с Турцией переговоры о таможенном союзе

2017-09-01 21:06 | www.trend.az | 3

Германия не видит возможности для продолжения переговоров с Турцией о создании таможенного союза, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на конференции в Нюрнберге, комментируя очередные задержания немецких граждан в Турции, передает ТАСС.

"Для меня дальнейшие переговоры о расширении таможенного союза в таких условиях не стоят в повестке дня", - сказала она.

Ранее в пятницу МИД ФРГ сообщил о том, что 31 августа в аэропорту турецкой Антальи были задержаны двое граждан Германии. Всего, по данным министерства, в Турции в местах лишения свободы содержатся 55 граждан Германии.