Турция донесет правду об Аракане до мирового сообщества - Эрдоган

2017-09-01 21:11 | www.trend.az | 3

Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества правду о происходящем в штате Аракан в Мьянме, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на мероприятии, организованном Партией справедливости и развития в Стамбуле в связи с праздником Курбан, передают в пятницу турецкие СМИ.

Эрдоган сообщил, что он как председатель Организации исламского сотрудничества провел за последние несколько дней переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Аракане.

«Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания СБ ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать», - отметил президент.

По его словам, в Аракане давление оказывается не только на мусульман, но и на представителей других этносов и религий.

«Те, кто закрывает глаза на этот геноцид, совершаемый под маской демократии, являются его соучастниками. Мировые СМИ, не придающие этим людям в Аракане никакого значения, также являются соучастниками этого преступления. Численность мусульманского населения в Аракане, составляющая еще полвека назад четыре миллиона, в результате преследований и кровопролития сократилась на одну треть. Тот факт, что мировое сообщество хранит молчание в ответ на это, является отдельной драмой», - подчеркнул Эрдоган.

Президент также отметил, что некоторые круги обеспокоены решимостью Турции бороться с теми, кто намерен нарушить ее единство и целостность.

«Анкара сделает все, чтобы нарушить планы по повторению в Турции сценария того, что происходит в Сирии и Ираке. Мы не позволим сделать это и на Балканах, Кавказе, в странах Персидского залива, даже в отдаленных регионах, к примеру в Аракане», - подчеркнул Эрдоган.