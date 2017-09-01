Туркменистан и РФ готовят встречу на высшем уровне

2017-09-01 21:27 | www.trend.az | 3

АШХАБАД/ Trend/ - По инициативе российской стороны сегодня состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Туркменистана и России Рашидом Мередовым и Сергеем Лавровым, в ходе которого состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

"В этом контексте особое внимание было уделено вопросам подготовки туркмено-российской встречи на высшем уровне", - сказано в информации.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь".

В то же время российский Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году прекратил закупки туркменского газа.

Между двумя странами подписано более 100 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)