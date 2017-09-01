Принимая во внимание серьезность пожара в Габале МЭПР перешел в режим ЧС

2017-09-01 22:00 | www.oxu.az | 2

Продолжаются оперативные меры по тушению пожара в высокогорной и труднодоступной лесной зоне вблизи села Абрых Габалинского района.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщила руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова.

По сообщению, для тушения пожара привлечены сотрудники всех структур МЭПР, в то же время соответствующие структуры министерства перешли в режим чрезвычайной ситуации.

Привлеченные на место происшествия силы МЭПР и МЧС пытаются потушить пожар, используя все возможные средства. Несмотря на то, что сложный рельеф и расположенность в высокогорной местности усложняют работу, соответствующие меры по тушению огня продолжаются.