В НАТО разработали 39 способов "сдерживания" России

2017-09-01 21:55 | www.trend.az | 2

НАТО разослала странам-членам альянса конфиденциальный документ, в котором перечислены варианты реагирования на случай нарушения Россией условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), передает РИА Новости со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, в документе под заголовком "Что было бы, если…" перечислены 39 возможных способов "сдерживания" России. Среди них - более интенсивная стратегия ядерного сдерживания, установка новых систем раннего обнаружения и усиление противолодочной обороны.

Кроме того, предлагается более активно задействовать в Европе самолеты B-2 и B-52, а также повысить оперативную готовность размещенных в Европе эскадрилий бомбардировщиков, способных нести ядерные боеприпасы, говорится в статье.

Как пишет газета, авторы документа призывают начать переговоры с Россией. Они также выступают против того, чтобы США расторгли договор по РСМД и углубились в разработки собственных ракет средней и меньшей дальности. В альянсе считают, что это "может обострить антиамериканские настроения".

При этом новые санкции против Москвы из-за договора РСМД "категорически не приветствуются", пишет издание.

Представитель НАТО в ответ на запрос газеты не опроверг и не подтвердил существование указанного документа, однако сообщил, что внутри альянса ведутся дискуссии о соблюдении договора РСМД.

Договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении этого соглашения, подписанного еще в 1987 году.

Ранее ряд СМИ сообщили, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора РСМД. В то же время спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил РИА Новости, что США надеются на сохранение договора и считают важным диалог с Москвой по вопросам стратегической стабильности. Конгрессмен-республиканец от Калифорнии Дана Рорабакер, в свою очередь, назвал предложение о выходе из соглашения "чепухой".

В российском МИД ранее выражали беспокойство использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что российские власти не раз подтверждали приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он также отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию". Министр обратил внимание на то, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.