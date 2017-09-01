УЕФА начал расследование по отношению к “ПСЖ”

2017-09-01 22:14 | www.apa.az | 3

УЕФА начал расследование по отношению к «ПСЖ» в связи с подозрениями в нарушении правил финансового фейр-плей.

Как передает АПА, об этом говорится на официальном сайте организации.

«В ближайшие месяцы следственная палата будет проводить регулярные совещания для тщательной оценки всей документации, относящейся к данному делу», - говорится в сообщении.

В нынешнее трансферное окно «ПСЖ» приобрел нападающего «Барселоны» Неймара за рекордные €222 млн, и Килиана Мбаппе из «Монако».