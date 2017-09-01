Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон

2017-09-01 22:27 | www.trend.az | 3

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера Казахстана.

"В ходе телефонного разговора президент США поздравил Нурсултана Назарбаева с успешным проведением международной выставки "ЭКСПО-2017" в Астане и высоко оценил итоги участия в этом мероприятии американской делегации", - говорится в сообщении.

Отмечено, что президент Казахстана выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в штате Техас, унесшим жизни десятков людей, а также пожелал скорейшего восстановления инфраструктуры пострадавших районов и возврата местного населения к нормальной жизни. "Лидеры двух стран отметили важность первой встречи, состоявшейся 21 мая текущего года в Эр-Рияде в рамках саммита "Исламский мир - США", в целях укрепления сотрудничества Астаны и Вашингтона. Нурсултан Назарбаев проинформировал президента США о проведении в Астане 10-11 сентября текущего года саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям", - информировали в пресс-службе.

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. При этом стороны договорились усилить двустороннее торгово-экономическое взаимодействие. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Президент Казахстана обратил внимание на значение запуска Банка низкообогащенного урана в Казахстане 29 августа для укрепления глобальной безопасности.

"Лидеры двух государств уделили отдельное внимание состоянию американо-российских отношений. Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой", - отмечается в сообщении. В заключение беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.