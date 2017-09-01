В российском генконсульстве в Сан-Франциско проведут обыск

2017-09-01 22:58 | www.apa.az | 3

Спецслужбы США намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников диппредставительства.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет о "вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР". Как отметила высокопоставленный дипломат, требование властей США от РФ закрыть дипломатические объекты в этой стране создает прямую угрозу для безопасности российских граждан.