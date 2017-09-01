Турция твердо идет по пути справедливости, свободы и процветания - премьер-министр Турции

2017-09-01 23:20 | www.trend.az | 2

Турция уже не та страна, где возможна попытка переворота, предпринятая террористическим течением Фетуллаха Гюлена (FETÖ) 15 июля 2016 года, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на мероприятии, организованном Партией справедливости и развития в Стамбуле по случаю праздника Курбан, передает Анадолу

«Позиция турецкого народа, проголосовавшего за изменения в Конституцию на референдуме 16 апреля, вполне ясна. Отныне решения и все полномочия - за народом», - подчеркнул Йылдырым.

Турция твердо идет по пути справедливости, закона, свободы и процветания, отметил премьер.

По его словам, Турция продолжит решительную борьбу с такими террористическими организациями, как ПКК и ИГИЛ, а также за безопасность и благосостояние народа.

Премьер также коснулся событий, происходящих в штате Аракан Мьянмы.

По его словам, то, что сейчас происходит в Аракане, является преступлением против человечности.

Жестокость в отношении мусульман Мьянмы войдет в историю как крупное преступление XXI века, отметил премьер.

«Это явный геноцид. Мы надеемся, что призыв президента Турции к лидерам мусульманских стран окажет позитивное влияние на события в Аракане, и насилие там прекратится в ближайшие дни», - подчеркнул Йылдырым.