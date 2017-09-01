Игрок сборной Норвегии перешел в “Карабах”

2017-09-01 23:30 | www.apa.az | 2

В последний день летнего «трансферного окна» агдамский «Карабах» пополнился игроком сборной Норвегии Тариком Эльюнусси.

Как передает АПА-Спорт, играющий преимущественно на левом краю полузащиты Т. Эльюнусси взят в аренду у греческого «Олимпиакоса»

28-летний футболист ранее выступал за норвежские клубы «Фредрикстад», «Лиллестрем», «Русенборг», голландский «Херенвеен» и немецкий «Хоффенхайм».

За национальную сборную Норвегии Тарик Эльюнусси провел 43 матча, забил 9 голов.