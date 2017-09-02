США рассматривают все варианты решения северокорейской проблемы - Белый дом

2017-09-02 00:10 | www.trend.az | 3

США воспринимают Северную Корею крайне серьёзно, рассматриваются все варианты решения проблемы, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.



"Мы воспринимаем Северную Корею крайне серьёзно, и все варианты (решения проблемы) остаются на столе", - сказала Сандерс.

В ночь на 29 августа КНДР произвела пуск баллистической ракеты, которая пролетела над территорией Японии и упала за ней в 1180 километрах от мыса Эримо на Хоккайдо. Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с очередным запуском баллистической ракеты КНДР.