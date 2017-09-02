Госдеп отреагировал на возможные обыски в консульстве России

2017-09-02 00:52 | www.apa.az | 1

Госдепартамент США отказался в пятницу комментировать заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой, что на заблокированной со 2 сентября дипсобственности РФ в Сан-Франциско спецслужбы США готовятся провести обыски.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА Новости.

"Государственный департамент будет обеспечивать и поддерживать объекты недвижимости в соответствии с нашими обязанностями. Я хотел бы направить вас к ФБР с любыми вопросами, связанными с обыском", — сказал представитель Госдепа.