Трамп собирается провести саммит мировых лидеров по реформе ООН

2017-09-02 01:29 | www.apa.az | 3

Президент США Дональд Трамп планирует провести 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров по реформе структуры ООН.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, в распоряжение которого попал проект соответствующего документа.

Лидеры стран будут приглашены на встречу, если подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.