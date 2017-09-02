Трамп собирается провести саммит мировых лидеров по реформе ООН

2017-09-02 01:29 | www.apa.az | 3
Президент США Дональд Трамп планирует провести 18 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке саммит мировых лидеров по реформе структуры ООН.
Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Reuters, в распоряжение которого попал проект соответствующего документа.
Лидеры стран будут приглашены на встречу, если подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.