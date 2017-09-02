Tatil cennetinde yangın! 1,5 hektar alan kül oldu

2017-09-02 02:11 | www.trend.az | 0

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Milas ilçesi Selimiye Mahallesi Bafa mevkisinde belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan 2 uçak, 6 helikopter ile karadan ise 15 arazöz ve 70 orman yangını söndürme işçisi ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında, 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Milliyet