Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018

2017-09-02 03:22 | www.apa.az | 4
1 сентября состоялись очередные девять матчей европейской квалификационного отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.
Как сообщает АПА, поединки были сыграны в группах C, E и F.
В центральном матче тура Германия на выезде обыграла Чехию со счетом 2:1. Сборная Дании дома разгромила Польшу - 4:0.
Результаты матчей, сыгранных 1 сентября:
Группа С
Чехия - Германия - 1:2
Норвегия - Азербайджан - 2:0
Сан-Марино - Северная Ирландия — 0:3
Группа Е
Казахстан - Черногория - 0:3
Дания - Польша - 4:0
Румыния - Армения - 1:0
Группа F
Литва - Шотландия - 0:3
Мальта - Англия - 0:4
Словакия — Словения - 1:0