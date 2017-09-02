Состоялись очередные матчи отборочного турнира ЧМ-2018

2017-09-02 03:22 | www.apa.az | 4

1 сентября состоялись очередные девять матчей европейской квалификационного отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года.

Как сообщает АПА, поединки были сыграны в группах C, E и F.

В центральном матче тура Германия на выезде обыграла Чехию со счетом 2:1. Сборная Дании дома разгромила Польшу - 4:0.

Результаты матчей, сыгранных 1 сентября:

Группа С

Чехия - Германия - 1:2

Норвегия - Азербайджан - 2:0

Сан-Марино - Северная Ирландия — 0:3

Группа Е

Казахстан - Черногория - 0:3

Дания - Польша - 4:0

Румыния - Армения - 1:0

Группа F

Литва - Шотландия - 0:3

Мальта - Англия - 0:4

Словакия — Словения - 1:0