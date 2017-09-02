Крупный пожар произошел на химзаводе в Техасе

2017-09-02 03:28 | www.apa.az | 3

Пожар произошел на химическом заводе Arkema в Техасе, где накануне произошли два взрыва.

Как сообщает АПА, об этом передает телеканал CNN.

В четверг, 31 августа, сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Доступа на предприятие пока нет.

Шторм "Харви" принес рекордные наводнения в штат Техас, а затем переместился в Луизиану. Погибли около 40 человек, более 13 тысяч спасены от разлива воды. Непогода затронула около 100 тысяч домов.