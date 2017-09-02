​Президенты США и Казахстана провели телефонные переговоры

2017-09-02 04:29 | www.apa.az | 3

Президенты США и Казахстана Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев обсудили в пятницу по телефону ситуацию в Южной Азии и новую американскую стратегию в регионе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и президент Назарбаев также обсудили поддержку Казахстаном недавно объявленной стратегии президента Трампа в Южной Азии", — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили предстоящее в январе 2018 года председательство Казахстана в СБ ООН и проведение в Астане международной выставки Expo-2017.

США на днях объявили о новой стратегии в Южной Азии, в частности в Афганистане. Политика предусматривает более активное вовлечение Пакистана и Индии в урегулирование конфликта в Афганистане. Одновременно стало известно о том, что США увеличат численность своих войск в этой исламской республике.