В столице Аргентины произошли cтолкновения между протестующими и полицией

2017-09-02 06:29 | www.apa.az | 3

Столкновения между протестующими и полицейскими произошли в аргентинской столице после акции протеста, организованной в связи с исчезновением манифестанта в начале августа.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, как минимум один человек серьезно пострадал, несколько были задержаны.

Участники манифестации требовали от властей принять меры для поиска Сантьяго Мальдонадо, пропавшего после разгона акции протеста индейцев мапуче в провинции Чубут 1 августа. По мнению родственников молодого человека, его забрали сотрудники жандармерии.

Акции протеста, организованные в связи с исчезновением манифестанта, прошли и в других населенных пунктах Аргентины. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич ранее заявила, что у властей нет данных, указывающих на то, что Мальдонадо был задержан.