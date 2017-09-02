ООН: В провинции Аракан в Мьянме совершена атака на бегущих от насилия мирных жителей

2017-09-02 07:24 | www.apa.az | 3

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что в провинции Аракан в Мьянме была совершена ракетная атака на бегущих от насилия мирных жителей и что более 27 тысяч араканских мусульман бежали в Бангладеш, а более 20 тысяч мусульман-рохинья продолжают ожидать на границе.

Как передает АПА со ссылкой на турецкие СМИ, в заявлении ООН отмечается, что военные в стране без разбора убили или ранили араканских мусульман и сделан призыв к правительству Мьянмы обеспечить эвакуацию жителей Аракана.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала силы безопасности Мьянмы воздержаться от нападений на ни в чем не повинных гражданских лиц и сотрудников гуманитарных организаций. Осудив убийство гражданских лиц во время «операции по обеспечению безопасности» в штате Аракан в Мьянме, Хейли сказала: «Силы безопасности несут ответственность за соблюдение международного гуманитарного права и избегание нападений на невинных гражданских лиц и сотрудников благотворительных организаций».

Совет Безопасности ООН обсудил насилие в Аракане на закрытой сессии, однако никаких заявлений сделано не было.