В Нигерии около 20 человек стали жертвами нападения боевиков "Боко Харам"

2017-09-02 07:43 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 18 человек погибли в результате нападения боевиков радикальной исламистской группировки "Боко Харам" на северо-востоке Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.



По данным агентства, нападение было совершенно в пятницу под покровом ночи. Вооруженные ножами неизвестные напали на жителей населенного пункта Банки в 130 километрах от города Майдугури, в результате чего 18 человек погибли.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.