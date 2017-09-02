Трамп запросил почти восемь млрд для ликвидации последствий урагана "Харви"

2017-09-02 08:01 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.



По данным агентства, директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни также сообщил, что если не поднимут потолок госдолга, который, предположительно, будет достигнут к концу сентября, это скажется на финансировании.

"Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.