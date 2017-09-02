Анкара сделает все возможное для урегулирования ситуации в Аракане - Мевлют Чавушоглу

2017-09-02 08:12 | www.trend.az | 3

В последнее время мусульмане в штате Аракан Мьянмы подвергаются насилию и безжалостным атакам, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после праздничного намаза в мечети Антальи, передает Анадолу.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил эту проблему в ходе встреч с главами государств, премьер-министрами многих стран и генсеком ООН.

Чавушоглу также сообщил, что сегодня обсудит этот вопрос со спецпредставителем ООН Кофи Аннаном, а на следующей неделе переговоры по урегулированию араканской проблемы будут продолжены.

По словам министра, необходимо сделать все возможное для фундаментального решения этой проблемы в Аракане.

Решение этой проблемы так же важно, как и борьба с ИГИЛ, работая над одной проблемой, нельзя игнорировать другую, отметил Чавушоглу.

Ранее пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за последние трое суток в результате атаки военных погибло около двух-трех тысяч мусульман.