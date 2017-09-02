Трамп назвал кандидатов на должности послов США в Германии и Индии

2017-09-02 08:27 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал кандидатуры, которые он намерен выдвинуть на посты послов в Германии и Индии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службк Белого дома.



Согласно действующей процедуре, президент должен будет внести кандидатуры послов в сенат США. Там их рассмотрит комитет по иностранным делам, который, как правило, приглашает кандидатов на слушания, а затем за или против них проголосует весь состав сената.



На должность посла в Германии предложен 50-летний Ричард Гренелл, большая часть карьеры которого была связана с работой в сфере общественных связей. По этой специальности он получил два высших образования в Евангелическом и Гарвардском университетах.

На должность посла в Индии президент выбрал 62-летнего Кеннета Джастера, выпускника школы управления при Гарвардском университете.