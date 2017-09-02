Eylem planları ayakkabıdan çıktı

2017-09-02 08:29 | www.trend.az | 0

DEAŞ terör örgütüne kuryelik yapan Waad Ayad adlı Irak vatandaşı, MİT’in elde ettiği istihbarat sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yaparken yakayı ele verdi. ‘PC8261’ sefer sayılı Bağdat uçağına binmek üzereyken bilet kontrol noktasında yakalanarak gözaltına alınan Ayad’ın, ayakkabısının sağ tabanının altına özel bir bölme yaptırdığı belirlendi. Özel bölmede Ayad, şeffaf bantla sarılı 2 gigabaytlık harici bellek gizliyordu. Ayad’ın üzerinde ayrıca iki parça Arapça yazılı not da bulundu. Notta Türkiye’deki DEAŞ’lıların isimlerinin yazılı olduğu iddia edildi.

DİSKİN İÇİNDEN HARİTALAR ÇIKTI

Ayad’ın ayakkabı tabanındaki özel bölmeden çıkan harici bellek incelemeye alındı. Bellekte çok sayıda harita ve bu haritalar üzerinde konumlandırılmış yer bilgileri olduğu öğrenildi. Bu yerlerin İstanbul’daki çeşitli polis merkezleri, kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri, vakıflar ve camilerin adresleri olduğu, işaretlenen bazı stratejik yerlerle ilgili örgüte bilgi temin edildiği ileri sürüldü. Ayad, ifadesinde haritaların varlığından habersiz olduğunu, işaretlenen yerlere de herhangi bir saldırı olup olmayacağını bilmediğini savundu. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Ayad hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İFADELERİ ÇELİŞKİLİ BULUNDU

İddianamede şüphelinin üzerinde ele geçirilen harici bellekte mevkileri işaretlenerek belirlenen stratejik açıdan önemli yerlerin bulunduğuna dikkat çekilerek, “Üst aramasından elde edilen Arapça yazılı not kağıtlarında Türkiye’deki DEAŞ terör örgütüne üye olan şahısların isimlerinin bulunması ve şahsın çelişkili ifadelerde bulunması sebebiyle şahsın DEAŞ adına birtakım hizmetlerde bulunduğu değerlendirilmektedir” denildi.