Германия заинтересована в использовании транзитных возможностей Азербайджана

2017-09-02 09:01 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Германия заинтересована в использовании транзитных возможностей Азербайджана, и этот вопрос вынесен на повестку переговоров на самых различных уровнях, - сказал в интервью Trend посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

По словам посла, к концу текущего года в Германии планируется организация бизнес-форума, посвященного транзитным, транспортным и логистическим возможностям Азербайджана, после чего интерес к сотрудничеству в этой сфере еще больше усилится.

"Проведенные за последние годы экономические реформы, в том числе меры по диверсификации экономики, еще более улучшили бизнес-атмосферу в стране, в результате чего Азербайджан стал одной из самых привлекательных стран для иностранных инвесторов в мировом масштабе. Благоприятный инвестиционный климат страны создает огромный потенциал и для дальнейшего роста экономических связей между Азербайджаном и Германией. К числу приоритетных задач дипломатической миссии относится ознакомление Германии с инвестиционным климатом Азербайджана, привлечение немецких компаний в качестве инвесторов, а также оказание поддержки азербайджанским компаниям, проявляющим интерес к немецкому рынку и построению деловых связей", - отметил дипломат.

По словам дипломата, немецкие компании проявляют интерес к создаваемой в Азербайджане зоне свободной торговли и промышленным паркам.

"Азербайджан уже посетили несколько экономических миссий из Германии, и очередная делегация на высоком уровне совершит визит в Азербайджан в ближайшее время. В состав миссии войдут как представители госструктур, так и крупных компаний", - отметил Гасанов. В ходе визита состоятся переговоры относительно возможности участия немецких компаний в проекте зоны свободной торговли и в промышленных парках, а также использования транзитных возможностей страны.

По словам дипломата, сегодня главной сферой для инвестиций в Азербайджан, к которой проявляют интерес немецкие компании, является транспортный сектор, и в частности Бакинский международный морской торговый порт [который войдет в зону свободной торговли], где много интересных для немецких инвесторов направлений для сотрудничества.

"Учитывая то, что правительство Азербайджана избрало в качестве приоритета реформирование экономики, модернизацию транспортной инфраструктуры, создание ряда технологических, промышленных и агропарков, надеемся привлечь большее число немецких компаний к сотрудничеству с Азербайджаном", - сказал посол.

Отметим, что зона свободной торговли создается в поселке Алят на основе распоряжения главы государства, подписанного в марте 2016 года. Территория нового Бакинского международного морского торгового порта также включена в состав этой зоны.

(Автор: Себа Агаева)