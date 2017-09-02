Трое граждан Азербайджана освобождены из заключения в Ливии (версия 2)

2017-09-02 09:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Трое граждан Азербайджана - Салманов Намиг Юсиф оглу, Рашидбейли Мовлуд Фирудин оглу и Алиев Фарид Гусейн оглу, находящихся в заключении в Ливии, после долгих переговоров с соответствующими структурами Ливии, проведенных министерством иностранных дел Азербайджана были освобождены 31 августа 2017 года. Об этом Trend сообщили МИД Азербайджана.

Перечисленные граждане Азербайджана, являющиеся членами экипажа судна "Kalkanlar 1", принадлежащего турецкой компании, 27 февраля 2016 года были объявлены в розыск в качестве лиц пропавших без вести. Впоследствии, пропавшие без вести граждане Азербайджана связались по телефону с членами своих семей, сообщив, что потопили судно, однако не смогли предоставить подробную информацию.

После расследования МИД, было установлено, что граждане Азербайджана были взяты в заложники со стороны «Исламских сил» в ливийском городе Сирт.

Ввиду приостановления деятельности дипломатической миссии Азербайджана в Ливии, МИД обратился за консульским содействием к дипмиссии Турции в этой стране. Также были продолжены контакты с посольством Ливии в Азербайджане.

В результате проведенных мер было обеспечено освобождение граждан Азербайджана, и они были доставлены на территорию, находящуюся под контролем государственных органов Ливии.

В отношении них было выдвинуты обвинения в связи с нанесением ущерба в бюджет страны в особо крупном размере, в связи с незаконным вывозом дизельного топлива через территорию Ливии.

За это время этих граждан содержавшихся в изоляторе, навещали сотрудники турецкой дипмиссии в Ливии, была обеспечена телефонная связь с членами их семей.

Второго сентября сограждане были доставлены в Стамбул, после чего они были отправлены самолетом в Баку.