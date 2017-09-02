В Иране 12 школьниц погибли при аварии автобуса – ВИДЕО

2017-09-02 09:39 | www.oxu.az | 2

В юго-западной иранской провинции Фарс перевернулся автобус со школьницами.

Как передает Oxu.Az, видео с места событий публикует Ruptly.

Они ехали в города Шираз, чтобы принять участие в культурном и спортивном мероприятии. Из-за аварии погибли 12 девочек, 33 получили ранения. Несколько человек находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем. «Я проснулась от того, что дети кругом кричали. Все пытались выбежать из автобуса», — рассказала журналистам одна из девочек.

С.Б.

