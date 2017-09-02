Меркель пригрозила пересмотреть отношения с Турцией

2017-09-02 09:49 | www.oxu.az | 3

Немецкий канцлер Ангела Меркель пригрозила пересмотреть отношения с Турцией после того, как турецкие спецслужбы задержали еще двух граждан Германии, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Reuters.

«Мы должны отреагировать на это решительно, — заявила Меркель, выступая на бизнес-форме в Нюрнберге. — Учитывая последние события, возможно, настала пора пересмотреть наши связи в куда большей степени, чем мы предполагали».

Два немецких гражданина были задержаны в аэропорту Антальи в пятницу, 1 сентября. Их личности пока не разглашаются.

С.Б.

