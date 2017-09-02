Неизвестный сообщил о бомбе в здании парламента Армении

2017-09-02 09:42 | www.trend.az | 3

Неизвестный в субботу сообщил о бомбе в здании парламента Армении, заявили в пресс-службе МЧС страны, сообщает РИА Новости.

"Второго сентября, примерно в 06:56 (05:56 мск) поступил сигнал о бомбе, заложенной в здании Национального собрания (парламента), расположенном по адресу проспект Маршала Баграмяна, 19", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место выехал один боевой расчет спасателей и отряд по осуществлению спасательных работ особого назначения, там же находится и командир инженерного отряда центра сил гражданской обороны спасательной службы.

Накануне в полицию Армении поступил сигнал о взрывном устройстве в здании министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, оказавшийся впоследствии ложным.