В Турции задержан один из курьеров ИГ

2017-09-02 09:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной турецкой разведкой в Стамбуле, задержан один из основных курьеров террористической организации «Исламское Государство» (ИГ) гражданин Ирака Ваад Айад, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Айад был задержан в аэропорту имени Сабихи Гекчен до отлета в Багдад.

Сообщается, что во время обыска у Айада был обнаружен список с именами турецких и ряда зарубежных граждан, имевших тесные связи с ним.

«Так же были обнаружены документы с координатами и данными о месторасположения важных стратегических объектов в Турции», - сообщают СМИ.

Напомним, что в Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие к вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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