В Баку мужчину ударили ножом во время намаза в мечети

2017-09-02 09:53 | www.oxu.az | 3

В одной из мечетей на территории Сураханского района Баку произошла поножовщина.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, на 21-летнего Кямрана Ахмед оглу Мамедова, который пришел совершить намаз в мечети, расположенной в поселке Бюльбюля, внезапно напал с ножом неизвестный мужчина. В результате Мамедов получил ножевое ранение.

Раненый помещен в реанимационное отделение больницы.

Как сообщили сотрудники Сураханского районного управления полиции, совершивший преступление Фаиг Махмудов страдает психическим расстройством. В настоящее время он задержан. Факт расследуется.

С.Б.

