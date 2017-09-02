Ашхабад и Анкара готовы наращивать многоплановое партнерство

2017-09-02 09:56 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили наличие благоприятных перспектив для дальнейшего наращивания плодотворного многопланового партнерства двух стран, говорится в сообщении туркменского правительства.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Было отмечено значение регулярных контактов на высшем и межправительственном уровне, а также встреч деловых кругов двух стран.

"Собеседники подчеркнули важность гуманитарной составляющей туркмено-турецких отношений, что обусловлено многовековыми духовно-культурными связями двух народов. Констатировалась обоюдная нацеленность на углубление плодотворных контактов в сферах культуры, спорта и туризма", - сказано в информации.

Поздравив президента Гурбангулы Бердымухамедова и туркменский народ с Курбан байрамы, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган адресовал пожелания счастья, благополучия и процветания.

Поблагодарив за поздравления, туркменский лидер передал ответные добрые пожелания турецкому народу.

Турецкие компании в Туркменистане реализуют масштабные проекты в таких секторах, как транспорт, ТЭК, коммуникация, сельское хозяйство, строительство, торговля, управление водными ресурсами.

В настоящее время в Туркменистане зарегистрировано около 600 предприятий с турецким капиталом.

(Автор: Гусейн Гасанов)