Туркменистан празднует Курбан-Байрамы в течение трех дней

2017-09-02 10:04 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - В связи с Курбан байрамы 2-3-4 сентября 2017 года объявлены в Туркменистане нерабочими днями.

Это решение принято в целях бережного сохранения исконных духовно-нравственных ценностей туркменского народа. Исполнение данного указа предписано обеспечить всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности.

В первый день во всех мусульманских мечетях Туркменистана будет совершен священный молебен Курбан-аят намаз и обряд жертвоприношения.

С обращением к народу обратился глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

"Являя собой торжество мира, дружбы и гуманизма, Курбан байрамы, которому отводится особое место в развитии мировой цивилизации, вбирает в себя высокие моральные ценности, традиции и обычаи, верования народов Востока, в том числе и туркменского",- сказано в послании.

Традиционно, в дни Курбан-байрамы на улицах звучит музыка, идет оживленная торговля и повсеместно в населенных пунктах устанавливаются высокие качели, как "символ очищения".

(Автор: Гусейн Гасанов)