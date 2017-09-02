Последние новости с фронта

2017-09-02 10:14 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 135 раз

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в информации, размещенном на сайте министерства обороны Азербайджана в cубботу, 2 сентября.

С позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

С.Б.

