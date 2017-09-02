МИД: Находившиеся в заключении в Ливии трое граждан Азербайджана освобождены

2017-09-02 10:16 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в МИД, упомянутые граждане Азербайджана, являющиеся членами принадлежащего турецкой компании экипажа судна «Kalkanlar 1», 27 февраля 2016 года были объявлены в розыск как пропавшие без вести. Впоследствии они связались по телефону с членами своих семей, сообщив, что потопили судно, однако не смогли предоставить подробную информацию. После расследования МИД было установлено, что граждане Азербайджана были взяты в заложники террористической группировкой «Исламское государство» в ливийском городе Сирт.

«Ввиду приостановления деятельности дипломатической миссии Азербайджана в Ливии, МИД обратился за консульским содействием к дипмиссии Турции в этой стране. Также были продолжены контакты с посольством Ливии в Азербайджане. Кроме того, в консульском управлении МИД Азербайджана проводились встречи с членами семей Н.Салманова, М.Рашидбейли и Ф.Алиева.

В результате проведенных мер было обеспечено освобождение граждан Азербайджана, и они были доставлены на территорию, находящуюся под контролем государственных органов Ливии. В отношении них были выдвинуты обвинения о нанесении ущерба бюджету страны в особо крупном размере в связи с незаконным вывозом дизельного топлива через территорию Ливии. За это время содержавшихся в изоляторе граждан Азербайджана навещали сотрудники турецкой дипмиссии в Ливии, была обеспечена телефонная связь с членами их семей.

2 сентября 2017 года наши граждане были доставлены из Ливии в Стамбул, генеральным консульством Азербайджана в Стамбуле были подготовлены документы для пересечения ими границы и они на самолете были отправлены в Баку. В этой связи мы выражаем глубокую признательность диппредставительству братской Турции в Ливии, посольству в Баку и Министерству иностранных дел Турции за оказанную поддержку», - заявили в пресс-службе МИД.