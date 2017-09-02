Минобороны: Мы не хотим комментировать такую примитивную ложь

2017-09-02 10:37 | www.oxu.az | 3

В последние дни дезинформаторы армянских спецслужб распространяют в СМИ выдуманные «происшествия» или «документы» различного содержания об азербайджанской армии.

Как заявили в пресс-службе Минобороны в ответ на запрос Oxu.Az, им известно об очередных выдумках, распространенных в армянских СМИ.

«Мы не хотим комментировать такие примитивные фальсификации, ложь, не имеющую ничего общего с реальным положением дел. Распространяя ложь, дезинформаторы армянских спецслужб обманывают лишь своих же граждан».

С.Б.

