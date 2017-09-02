Россия будет снабжать Турцию электробусами

2017-09-02 10:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Россия будет поставлять в Турцию электробусы (электрические автобусы), сообщают в субботу турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в рамках договоренности между Турцией и Россией первый электробус, разработанный российской компанией Drive Electro специально для турецкого автопроизводителя Otokar, был направлен в Турцию

Сообщается, что контракт на разработку и создание электробуса с литий-титанатным (LTO) аккумуляторными батареями собственного производства инжиниринговая компания Drive Electro заключила с турецким предприятием Otokar в декабре 2016 года, и уже в августе 2017 года первый образец электробуса отправился из Москвы в Турцию.

«Электробус представляет собой 100% низкопольный городской автобус большого класса длиной 12 м. Запас хода электробуса с LTO аккумулятором находится в интервале 40 – 50 км. Подзарядка проводится на конечных остановках маршрутов в течение 6 – 10 минут, что в 20 раз меньше, чем среднее время зарядки предыдущего поколения батарей», - сообщают СМИ Турции.

Отметим, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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