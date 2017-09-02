Вахид Алекперов с начала года потерял 700 млн. долларов

2017-09-02 10:38 | www.apa.az | 2

Как передает АПА-Экономикс, это следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), который опубликован агентством Bloomberg. Согласно индексу, самым богатым в России является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние выросло с начала года на 1,49 миллиарда долларов, до 18,4 миллиарда. Второе место занимает президент «Норильского никеля» Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 905 миллионов долларов и в итоге составило 17,5 миллиарда долларов. Следом идет глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на 3,47 миллиарда долларов до 16,6 миллиарда. При этом, за август прирост состояния В.Лисина оказался равен 1,6 миллиарда долларов, в результате чего он обогнал председатель совета директоров и основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

В.Вексельберг увеличил свое состояние за январь-август 2017 года на 1,41 миллиарда долларов и оказался на четвертой строчке с состоянием в 15,6 миллиарда долларов. Капитал главы «Новатэка» Леонида Михельсона сократился с начала года на 2 миллиарда долларов, до 15,3 миллиарда долларов. Акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман стал богаче на 1,32 миллиарда долларов, его состояние оценивается в 14,6 миллиарда долларов. В 14,4 миллиарда оценивается капитал основателя USM Holdings Алишера Усманова, что отражает рост на 1,47 миллиарда долларов с начала года.

Следом идут глава Lukoil Вахид Алекперов и Михаил Прохоров, — состояния обоих оцениваются в 11,3 миллиарда долларов. При этом В.Алекперов сократил капитал на 693 миллиона, а М.Прохоров — увеличил на 470 миллионов.

Состояние владельца Volga Group Геннадия Тимченко уменьшилось на 1,9 миллиарда, достигнув отметки в 9,57 миллиарда долларов.