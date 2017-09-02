Раскрыта тайна происхождения жизни

2017-09-02 11:00 | www.oxu.az | 3

Пробы с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) доказали, что отдельные виды бактерий способны выживать в условиях смертельной радиации открытого космоса, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал глава будущей экспедиции на МКС — космонавт Александр Мисуркин. По его мнению, именно благодаря тому, что эти бактерии попали на Землю, могла зародиться жизнь.

«Когда собирал образцы, я думал: ну что там может быть живого? Какая биологическая жизнь там может быть? И вдруг оказалось, что она есть!» — рассказал Мисуркин.

По его словам, «сам факт того, что что-то смогло выжить в открытом космосе, говорит о том, что если микроорганизмы в состоянии это пережить, то, возможно, сама жизнь на Земле появилась таким же образом».

В ходе новой экспедиции на МКС космонавт рассчитывает совершить выход в открытый космос и собрать новые жизнестойкие формы бактерий.

С.Б.

