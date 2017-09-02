Джорджа Сороса могут признать террористом

2017-09-02 11:00 | www.apa.az | 3

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, для ее рассмотрения Белым домом необходимо набрать еще порядка 29 тысяч подписей к 19 сентября. В тексте петиции говорится, что Джордж Сорос умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать и совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан. В связи с этим, как считают авторы петиции, федеральное правительство США и Министерство юстиции должны немедленно объявить Джорджа Сороса и все его организации и их членов террористами и изъять все его личное имущество и активы в рамках Закона о конфискации гражданского имущества.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за два года около миллиарда долларов.

Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.